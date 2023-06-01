Directori d'empreses
Splitit
Splitit Salaris

El salari de Splitit oscil·la entre $111,401 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $392,000 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Splitit. Darrera actualització: 9/19/2025

$160K

Gestor de Producte
$121K
Vendes
$392K
Enginyer de Programari
$111K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Splitit és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $392,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Splitit és $121,284.

