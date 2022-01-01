Directori d'empreses
Splice
Splice Salaris

El salari de Splice oscil·la entre $124,375 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $251,250 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Splice. Darrera actualització: 9/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $139K
Gestor de Producte
Median $160K
Desenvolupament de Negoci
$251K

Analista Financer
$124K
Màrqueting
$235K
Dissenyador de Producte
$220K
PMF

