Directori d'empreses
SPIX Industry
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre SPIX Industry que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Voice Experience by SPIX provides intelligent voice assistants designed for technicians, transforming digital interactions and boosting productivity within the European industrial sector.

    https://spix-industry.com
    Lloc web
    2013
    Any de fundació
    30
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a SPIX Industry

    Empreses relacionades

    • Flipkart
    • Airbnb
    • Netflix
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos