Veure punts de dades individuals
Soroban Capital Partners LP is an investment firm that focuses on public and private companies in the Industrial Economy, Technology, Consumer, and Payments & Information Services sectors.
Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació →
Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.
Feines destacades
Empreses relacionades
Altres recursos