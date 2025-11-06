Directori d'empreses
Solarisbank
Solarisbank Enginyer de Programari Salaris a Berlin Metropolitan Region

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Berlin Metropolitan Region a Solarisbank totalitza €83.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Solarisbank. Última actualització: 11/6/2025

Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Total per any
€83.5K
Base
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
1 Any
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Solarisbank?
Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Solarisbank in Berlin Metropolitan Region és una compensació total anual de €118,233. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Solarisbank per al rol de Enginyer de Programari in Berlin Metropolitan Region és €79,948.

