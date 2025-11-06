Directori d'empreses
Software Improvement Group Dissenyador de Producte Salaris a Greater Amsterdam Area

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Greater Amsterdam Area a Software Improvement Group oscil·la entre €42.3K i €60.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Software Improvement Group. Última actualització: 11/6/2025

Compensació Total Mitjana

€47.9K - €54.5K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€42.3K€47.9K€54.5K€60.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area és una compensació total anual de €60,072. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Software Improvement Group per al rol de Dissenyador de Producte in Greater Amsterdam Area és €42,254.

