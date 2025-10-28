Directori d'empreses
SOFTSWISS
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

SOFTSWISS Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Poland a SOFTSWISS totalitza PLN 183K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SOFTSWISS. Última actualització: 10/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 183K
Nivell
L3
Base
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a SOFTSWISS?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SOFTSWISS in Poland és una compensació total anual de PLN 283,860. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SOFTSWISS per al rol de Enginyer de Programari in Poland és PLN 176,928.

Altres recursos