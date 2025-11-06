La compensació de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area a SoftServe oscil·la entre PLN 140K per year per a L2 i PLN 272K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Warsaw Metropolitan Area totalitza PLN 265K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftServe. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
