SoftServe Enginyer de Programari Salaris a Warsaw Metropolitan Area

La compensació de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area a SoftServe oscil·la entre PLN 140K per year per a L2 i PLN 272K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Warsaw Metropolitan Area totalitza PLN 265K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftServe. Última actualització: 11/6/2025

Nom del Nivell Total Base Accions (/yr) Bonus L1 ( Nivell d'Entrada ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 140K PLN 138K PLN 0 PLN 2.3K L3 PLN 236K PLN 236K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 272K PLN 272K PLN 0 PLN 0 Veure 1 Més Nivells

