SoftServe Enginyer de Programari Salaris a Lviv Metropolitan Area

La compensació de Enginyer de Programari in Lviv Metropolitan Area a SoftServe oscil·la entre UAH 552K per year per a L1 i UAH 2.15M per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Lviv Metropolitan Area totalitza UAH 2.01M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftServe. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell Afegir Comp Comparar Nivells

Nom del Nivell Total Base Accions (/yr) Bonus L1 ( Nivell d'Entrada ) UAH 552K UAH 552K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.19M UAH 585.2 UAH 0 L3 UAH 2.55M UAH 2.55M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.15M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K Veure 1 Més Nivells

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 836K + UAH 1.46M + UAH 920K Don't get lowballed

Últimes Enviaments de Salaris

​ Filtre de Taula Subscriure's Afegir Afegir Comp Afegir Compensació

Empresa Ubicació | Data Nom del Nivell Etiqueta Anys d'Experiència Total / A l'Empresa Compensació Total ( UAH ) Base | Accions (any) | Bonus No s'han trobat salaris Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recursos Humans / Contractació? Crea una oferta interactiva

Contribuir

Quin és el calendari d'adquisició a SoftServe ?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades . Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació → Introdueix el teu Correu Electrònic Introdueix el teu Correu Electrònic Subscriu-te Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos Enviar nou títol