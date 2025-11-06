La compensació de Enginyer de Programari in Guadalajara Metropolitan Area a SoftServe totalitza MX$710K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in Guadalajara Metropolitan Area totalitza MX$764K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftServe. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol