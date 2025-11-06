Directori d'empreses
SoftServe Enginyer de Programari Salaris a Guadalajara Metropolitan Area

La compensació de Enginyer de Programari in Guadalajara Metropolitan Area a SoftServe totalitza MX$710K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in Guadalajara Metropolitan Area totalitza MX$764K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftServe. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
(Nivell d'Entrada)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Veure 1 Més Nivells
Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer DevOps

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area és una compensació total anual de MXMX$25,610,376. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SoftServe per al rol de Enginyer de Programari in Guadalajara Metropolitan Area és MXMX$14,622,217.

