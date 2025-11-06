Directori d'empreses
SoftServe
SoftServe Enginyer de Programari Salaris a Bulgaria

La compensació de Enginyer de Programari in Bulgaria a SoftServe oscil·la entre BGN 59.3K per year per a L2 i BGN 61.9K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Bulgaria totalitza BGN 57.8K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftServe. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
(Nivell d'Entrada)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a SoftServe?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SoftServe in Bulgaria és una compensació total anual de BGN 129,178. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SoftServe per al rol de Enginyer de Programari in Bulgaria és BGN 61,776.

Altres recursos