Softeq
El paquet de compensació mitjà de Analista de Negoci in Poland a Softeq totalitza PLN 221K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Softeq. Última actualització: 10/28/2025

Paquet Mitjà
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 221K
Nivell
Senior
Base
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Softeq in Poland és una compensació total anual de PLN 306,675. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Softeq per al rol de Analista de Negoci in Poland és PLN 221,160.

