  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Japan

SoftBank Enginyer de Programari Salaris a Japan

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Japan a SoftBank totalitza ¥5.89M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SoftBank. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total per any
¥5.89M
Nivell
L3
Base
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
4 Anys
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SoftBank in Japan és una compensació total anual de ¥14,567,298. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SoftBank per al rol de Enginyer de Programari in Japan és ¥3,573,168.

