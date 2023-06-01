Veure punts de dades individuals
Soft Robot Tech Co.,Ltd is a Beijing-based IT and services company that specializes in automation machinery manufacturing, material handling robotics, and materials science.
Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació →
Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.
Feines destacades
Empreses relacionades
Altres recursos