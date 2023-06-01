Directori d'empreses
Soft Robot Tech
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Soft Robot Tech Co.,Ltd is a Beijing-based IT and services company that specializes in automation machinery manufacturing, material handling robotics, and materials science.

    http://en.softrobottech.com
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    45
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

