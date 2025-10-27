La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Societe Generale oscil·la entre ₹6.62M per year per a L3 i ₹6.94M per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹5M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Societe Generale. Última actualització: 10/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***