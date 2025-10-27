La compensació de Enginyer de Programari in India a Societe Generale oscil·la entre ₹1.69M per year per a L1 i ₹2.69M per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.96M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Societe Generale. Última actualització: 10/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
