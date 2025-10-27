Directori d'empreses
Societe Generale
Societe Generale Analista Financer Salaris

La compensació de Analista Financer in United States a Societe Generale totalitza $250K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $250K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Societe Generale. Última actualització: 10/27/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Societe Generale in United States és una compensació total anual de $250,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Societe Generale per al rol de Analista Financer in United States és $250,000.

