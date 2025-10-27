Directori d'empreses
Societe Generale
Societe Generale Analista de Negoci Salaris

La compensació de Analista de Negoci in India a Societe Generale totalitza ₹2.68M per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.8M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Societe Generale. Última actualització: 10/27/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Societe Generale?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Societe Generale in India és una compensació total anual de ₹3,555,332. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Societe Generale per al rol de Analista de Negoci in India és ₹1,795,167.

Feines destacades

Altres recursos