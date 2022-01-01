Directori d'empreses
Snowflake Salaris

El salari de Snowflake oscil·la entre $37,476 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $979,200 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Snowflake. Darrera actualització: 11/17/2025

Enginyer de Programari
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Programari de Producció

Vendes
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Representant de Desenvolupament de Vendes

Executiu de Comptes

Arquitecte de Solucions
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Gestor de Producte
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Gestor d'Enginyeria de Programari
M3 $616K
M4 $769K
Enginyer de Vendes
IC3 $303K
IC4 $297K
Gestor de Programes Tècnics
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Científic de Dades
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Dissenyador de Producte
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Dissenyador UX

Analista Financer
Median $118K
Recursos Humans
Median $185K
Reclutador
Median $170K

Cercador de Talents

Comptable
Median $226K

Comptable Tècnic

Analista de Negoci
Median $155K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $256K
Jurídic
Median $210K
Gestor de Projectes
Median $300K
Analista de Ciberseguretat
Median $105K
Gestor de Programes
Median $240K
Operacions de Negoci
$370K
Gestor d'Operacions de Negoci
$784K
Desenvolupament de Negoci
$289K
Atenció al Client
$37.5K
Analista de Dades
$210K
Gestor de Ciència de Dades
$979K
Dissenyador Gràfic
$623K
Màrqueting
$174K
Operacions de Màrqueting
$121K
Operacions de Personal
$194K
Operacions d'Ingressos
$480K
Gestor de Comptes Tècnics
$134K
Redactor Tècnic
$303K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snowflake, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snowflake, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snowflake, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Snowflake és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $979,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Snowflake és $290,692.

Altres recursos