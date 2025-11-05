Directori d'empreses
Snap Enginyer de Programari Salaris a Greater London Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater London Area a Snap oscil·la entre £96.7K per year per a L3 i £262K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Greater London Area totalitza £188K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Snap. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
Software Engineer(Nivell d'Entrada)
£96.7K
£72.6K
£20.9K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.4K
£744.8
L5
£262K
£132K
£129K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANY 1

33%

ANY 2

13%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 54% s'adquireix en el 1st-ANY (4.50% mensual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.75% mensual)

  • 13% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Mòbil

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer de Programari de Seguretat

Enginyer de Programari de Realitat Virtual

Científic Investigador

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Snap in Greater London Area és una compensació total anual de £283,096. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Snap per al rol de Enginyer de Programari in Greater London Area és £189,521.

