  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

  • Greater Los Angeles Area

Snap Vendes Salaris a Greater Los Angeles Area

El paquet de compensació mitjà de Vendes in Greater Los Angeles Area a Snap totalitza $235K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Snap. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Snap
Lead
Santa Monica, CA
Total per any
$205K
Nivell
L5
Base
$165K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANY 1

33%

ANY 2

13%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 54% s'adquireix en el 1st-ANY (4.50% mensual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.75% mensual)

  • 13% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Títols inclosos

Executiu de Comptes

Gerent de Comptes

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Snap in Greater Los Angeles Area és una compensació total anual de $255,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Snap per al rol de Vendes in Greater Los Angeles Area és $145,000.

