Snap
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

  • Greater Los Angeles Area

Snap Gestor de Producte Salaris a Greater Los Angeles Area

La compensació de Gestor de Producte in Greater Los Angeles Area a Snap oscil·la entre $240K per year per a L3 i $915K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $426K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Snap. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANY 1

33%

ANY 2

13%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 54% s'adquireix en el 1st-ANY (4.50% mensual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.75% mensual)

  • 13% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Snap in Greater Los Angeles Area és una compensació total anual de $915,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Snap per al rol de Gestor de Producte in Greater Los Angeles Area és $400,000.

