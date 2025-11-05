La compensació total mitjana de Analista de Dades in Greater Los Angeles Area a Snap oscil·la entre $130K i $190K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Snap. Última actualització: 11/5/2025
Compensació Total Mitjana
100%
ANY 1
A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:
100% s'adquireix en el 1st-ANY (8.33% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (2.77% mensual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.77% mensual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.77% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANY 1
33%
ANY 2
13%
ANY 3
A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
54% s'adquireix en el 1st-ANY (4.50% mensual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.75% mensual)
13% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff