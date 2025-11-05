Directori d'empreses
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Snap Analista de Dades Salaris a Greater Los Angeles Area

La compensació total mitjana de Analista de Dades in Greater Los Angeles Area a Snap oscil·la entre $130K i $190K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Snap. Última actualització: 11/5/2025

Compensació Total Mitjana

$150K - $171K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$130K$150K$171K$190K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANY 1

33%

ANY 2

13%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 54% s'adquireix en el 1st-ANY (4.50% mensual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.75% mensual)

  • 13% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Snap in Greater Los Angeles Area és una compensació total anual de $189,980. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Snap per al rol de Analista de Dades in Greater Los Angeles Area és $130,410.

