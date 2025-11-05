La compensació de Enginyer de Programari in Minneapolis-St. Paul Area a SmartThings oscil·la entre $109K per year per a Software Engineer i $192K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Minneapolis-St. Paul Area totalitza $151K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SmartThings. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
