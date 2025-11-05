Directori d'empreses
SmartThings
  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings Enginyer de Programari Salaris a Minneapolis-St. Paul Area

La compensació de Enginyer de Programari in Minneapolis-St. Paul Area a SmartThings oscil·la entre $109K per year per a Software Engineer i $192K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Minneapolis-St. Paul Area totalitza $151K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SmartThings. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Quins són els nivells professionals a SmartThings?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area és una compensació total anual de $245,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SmartThings per al rol de Enginyer de Programari in Minneapolis-St. Paul Area és $150,000.

Altres recursos