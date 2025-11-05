La compensació de Enginyer de Programari in United Kingdom a Smartsheet oscil·la entre £63.1K per year per a SE I i £160K per year per a Senior SE II. El paquet de compensació year mitjà in United Kingdom totalitza £82.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Smartsheet. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SE I
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Smartsheet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
33%
ANY 1
33%
ANY 2
34%
ANY 3
