Smartsheet
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater London Area

Smartsheet Enginyer de Programari Salaris a Greater London Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater London Area a Smartsheet oscil·la entre £63.1K per year per a SE I i £77.5K per year per a SE II. El paquet de compensació year mitjà in Greater London Area totalitza £63.9K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Smartsheet. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SE I
(Nivell d'Entrada)
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.5K
£56.5K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Veure 2 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Smartsheet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Smartsheet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.50% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Smartsheet in Greater London Area és una compensació total anual de £93,901. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Smartsheet per al rol de Enginyer de Programari in Greater London Area és £67,121.

