Smartsheet Enginyer de Programari Salaris a Greater Houston Area

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Smartsheet. Última actualització: 11/5/2025

Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Smartsheet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Smartsheet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.50% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic.

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Smartsheet in Greater Houston Area és una compensació total anual de $427,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Smartsheet per al rol de Enginyer de Programari in Greater Houston Area és $208,000.

