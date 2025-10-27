Directori d'empreses
Sleep Number
Sleep Number Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in United States a Sleep Number oscil·la entre $161K i $229K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sleep Number. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana

$184K - $216K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$161K$184K$216K$229K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Sleep Number, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Sleep Number in United States és una compensació total anual de $229,320. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sleep Number per al rol de Analista de Dades in United States és $160,720.

