Slalom Build
Slalom Build Arquitecte de Solucions Salaris a Greater Chicago Area

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in Greater Chicago Area a Slalom Build totalitza $147K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Slalom Build. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Total per any
$147K
Nivell
L4
Base
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Slalom Build?
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Slalom Build in Greater Chicago Area és una compensació total anual de $189,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Slalom Build per al rol de Arquitecte de Solucions in Greater Chicago Area és $160,000.

Altres recursos