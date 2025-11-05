La compensació de Enginyer de Programari in Greater Toronto Area a Slalom Build oscil·la entre CA$99K per year per a Engineer i CA$129K per year per a Senior Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$108K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Slalom Build. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
