La compensació de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area a Slalom Build oscil·la entre $97.4K per year per a Engineer i $189K per year per a Senior Architect. El paquet de compensació year mitjà in Greater Chicago Area totalitza $140K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Slalom Build. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***