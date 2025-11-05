Directori d'empreses
Slalom Build
  • Greater Chicago Area

Slalom Build Enginyer de Programari Salaris a Greater Chicago Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area a Slalom Build oscil·la entre $97.4K per year per a Engineer i $189K per year per a Senior Architect. El paquet de compensació year mitjà in Greater Chicago Area totalitza $140K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Slalom Build. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineer
(Nivell d'Entrada)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Slalom Build in Greater Chicago Area és una compensació total anual de $188,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Slalom Build per al rol de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area és $129,000.

Altres recursos