La compensació de Enginyer de Programari in Canada a Slalom Build oscil·la entre CA$101K per year per a Engineer i CA$139K per year per a Architect. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$109K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Slalom Build. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
