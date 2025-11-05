Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area a Skydio totalitza $161K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Skydio. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Total per any
$161K
Nivell
Engineer
Base
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Skydio?
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
A Skydio, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Skydio in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $265,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Skydio per al rol de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area és $161,325.

Altres recursos