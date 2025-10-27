Directori d'empreses
Skai
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Skai Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Israel a Skai totalitza ₪334K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Skai. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total per any
₪334K
Nivell
L3
Base
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Skai?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Skai in Israel és una compensació total anual de ₪509,197. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Skai per al rol de Enginyer de Programari in Israel és ₪380,236.

