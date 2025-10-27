Directori d'empreses
SIX
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

SIX Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Switzerland a SIX totalitza CHF 116K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SIX. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Total per any
CHF 116K
Nivell
5
Base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 8.9K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a SIX in Switzerland és una compensació total anual de CHF 124,699. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SIX per al rol de Gestor de Producte in Switzerland és CHF 119,935.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a SIX

Empreses relacionades

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos