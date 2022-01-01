Directori d'empreses
Similarweb
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Similarweb Salaris

El salari de Similarweb oscil·la entre $65,553 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $204,000 per a un Consultor de Gestió a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Similarweb. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $111K

Enginyer de Dades

Científic de Dades
Median $112K
Gestor de Producte
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Dades
Median $65.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $133K
Analista de Negoci
$76.1K
Dissenyador Gràfic
$96K
Consultor de Gestió
$204K
Màrqueting
$77K
Dissenyador de Producte
$201K
Vendes
$96.1K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Similarweb és Consultor de Gestió at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $204,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Similarweb és $100,412.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Similarweb

Empreses relacionades

  • BoxBoat Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Veritas Technologies
  • Clever
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos