SilverSun Technologies Salaris

El salari de SilverSun Technologies oscil·la entre $65,557 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $72,617 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SilverSun Technologies. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Científic de Dades
$67.2K
Enginyer de Programari
$65.6K
Arquitecte de Solucions
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a SilverSun Technologies és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $72,617. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SilverSun Technologies és $67,204.

