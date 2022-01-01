Silicon Labs Salaris

El rang de salaris de Silicon Labs varia de $50,868 en compensació total anual per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem inferior a $301,500 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Silicon Labs. Última actualització: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Silicon Labs, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anualment)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anualment)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anualment)
Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.