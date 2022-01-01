Directori d'Empreses
Silicon Labs
Silicon Labs Salaris

El rang de salaris de Silicon Labs varia de $50,868 en compensació total anual per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem inferior a $301,500 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Silicon Labs. Última actualització: 8/25/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $135K
Enginyer de Maquinari
Median $150K

Enginyer d'ASIC

Desenvolupament de Negocis
$194K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$94.5K
Dissenyador de Producte
$89.7K
Gestor de Producte
$146K
Gerent de Projecte
$221K
Vendes
$102K
Analista de Ciberseguretat
$165K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$50.9K
Gerent de Programa Tècnic
$302K
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'accions
RSU

A Silicon Labs, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anualment)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anualment)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anualment)

PMF

The highest paying role reported at Silicon Labs is Gerent de Programa Tècnic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Silicon Labs is $145,725.

