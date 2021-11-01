Directori d'empreses
Signify
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Signify NV, formerly known as Philips Lighting NV, is a Dutch multinational lighting corporation formed in 2016 as a result of the spin-off of the lighting division of Philips.

    signify.com
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    37,000
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos