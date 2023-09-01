Directori d'Empreses
Sigma Software
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Sigma Software Salaris

El rang de salaris de Sigma Software varia de $8,358 en compensació total anual per a Reclutador a l'extrem inferior a $89,550 per a Enginyer Civil a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Sigma Software. Última actualització: 8/22/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $79.9K

Enginyer de programari backend

Enginyer Civil
$89.6K
Gestor de Producte
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Reclutador
$8.4K
Arquitecte de Solucions
$62.4K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol con mayor salario reportado en Sigma Software es Enginyer Civil at the Common Range Average level con una compensación total anual de $89,550. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Sigma Software es $72,360.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Sigma Software

Empreses relacionades

  • Square
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Facebook
  • Google
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos