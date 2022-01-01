Directori d'Empreses
SiFive
SiFive Salaris

El rang de salaris de SiFive varia de $61,777 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $198,990 per a Enginyer Elèctric a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SiFive. Última actualització: 8/22/2025

$160K

Enginyer de Maquinari
Median $79K
Enginyer de Programari
Median $61.8K
Enginyer Elèctric
$199K

Redactor Tècnic
$92.5K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
Options

A SiFive, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

Altres recursos