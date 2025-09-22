Directori d'empreses
Sidecar Health
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Sidecar Health Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in United States a Sidecar Health totalitza $217K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sidecar Health. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Sidecar Health
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Total per any
$217K
Nivell
hidden
Base
$162K
Stock (/yr)
$35.4K
Bonus
$20K
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Sidecar Health?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Gestor de Producte ve společnosti Sidecar Health in United States představuje roční celkovou odměnu $250,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sidecar Health pro pozici Gestor de Producte in United States je $220,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Sidecar Health

Empreses relacionades

  • Databricks
  • SoFi
  • Facebook
  • Square
  • Amazon
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos