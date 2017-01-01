Directori d'empreses
Shopx
Principals Informacions
    Sobre nosaltres

    ShopX is an Indian technology company that enhances digital commerce by providing discounts, rewards, and cashbacks at over 500 Super Saver Stores, benefiting both retailers and consumers.

    https://shopx.in
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    420
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

