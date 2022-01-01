Directori d'empreses
Shopify Salaris

El salari de Shopify oscil·la entre $40,655 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $367,054 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Shopify. Darrera actualització: 9/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Científic de Dades
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Gestor de Producte
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Dissenyador de Producte
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Dissenyador UX

Màrqueting
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Gestor d'Enginyeria de Programari
L7 $264K
L8 $367K
Servei al Client
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Gestor de Ciència de Dades
L7 $221K
L8 $279K
Analista Financer
L5 $90.4K
L6 $121K
Analista de Negoci
Median $97.9K
Enginyer de Vendes
Median $151K
Operacions de Negoci
Median $350K
Operacions de Màrqueting
Median $102K
Reclutador
Median $130K
Arquitecte de Solucions
Median $105K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Gestor d'Operacions de Negoci
Median $106K
Recursos Humans
Median $90K
Vendes
Median $87.4K
Gestor de Programes Tècnics
Median $276K
Redactor Tècnic
Median $66.7K
Desenvolupament de Negoci
Median $326K
Gestor de Disseny de Producte
Median $315K
Gestor de Programes
Median $150K
Analista de Ciberseguretat
Median $109K
Comptable
$89.6K
Assistent Administratiu
$41K
Cap d'Estat Major
$109K
Redactor Publicitari
$52.6K
Analista de Dades
$164K
Dissenyador Gràfic
$149K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$104K
Consultor de Gestió
$241K
Gestor de Projectes
$69.6K
Investigador UX
Median $100K
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Shopify, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.25% trimestral)

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Shopify, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Shopify, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (8.25% trimestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Shopify és Gestor d'Enginyeria de Programari at the L8 level amb una compensació total anual de $367,054. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Shopify és $115,356.

