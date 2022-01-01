Directori d'empreses
Shopee
Shopee Salaris

El salari de Shopee oscil·la entre $13,594 en compensació total anual per a un Desenvolupament de Negoci a la banda baixa fins a $231,746 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Shopee. Darrera actualització: 9/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer d'IA

Gestor de Producte
Median $74.9K
Analista de Dades
Median $57K

Analista de Negoci
Median $75.8K
Desenvolupament de Negoci
Median $13.6K
Científic de Dades
Median $91.2K
Dissenyador de Producte
Median $49.1K
Gestor de Programes Tècnics
Median $74.8K

Gerent de Projecte Tècnic

Recursos Humans
Median $54.8K
Analista Financer
Median $60K
Màrqueting
Median $44.5K
Gestor de Projectes
Median $38.7K
Reclutador
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Comptable
$49.8K
Operacions de Negoci
$46.9K
Gestor d'Operacions de Negoci
$44.7K
Enginyer Geològic
$174K
Dissenyador Gràfic
$71.2K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$44.2K
Jurídic
$98K
Vendes
$41.3K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$225K
Investigador UX
$102K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Shopee, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

Shopee最高薪職位是Enginyer de Programari at the Senior Expert Software Engineer level，年度總薪酬為$231,746。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Shopee年度總薪酬中位數為$70,340。

