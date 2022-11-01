Directori d'empreses
ShopBack
ShopBack Salaris

El salari de ShopBack oscil·la entre $15,900 en compensació total anual per a un Investigador UX a la banda baixa fins a $388,746 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ShopBack. Darrera actualització: 9/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $54.4K
Gestor de Producte
Median $120K
Analista de Negoci
$44.3K

Desenvolupament de Negoci
$50.7K
Màrqueting
$49K
Dissenyador de Producte
$74.4K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$389K
Investigador UX
$15.9K
Calendari d'Adquisició

5%

ANY 1

25%

ANY 2

70%

ANY 3

A ShopBack, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 5% s'adquireix en el 1st-ANY (5.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 70% s'adquireix en el 3rd-ANY (70.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ShopBack és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $388,746. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ShopBack és $52,503.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ShopBack

