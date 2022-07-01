Shipwell Salaris

Directori d'empreses
El salari de Shipwell oscil·la entre $96,900 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $201,000 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Shipwell. Darrera actualització: 9/18/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $115K

Enginyer de Software Backend

Èxit del Client
$102K
Gestor de Ciència de Dades
$201K

Dissenyador de Producte
$96.9K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$161K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Shipwell és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Shipwell és $115,000.

