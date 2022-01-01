Directori d'empreses
Shippo Salaris

El salari de Shippo oscil·la entre $94,525 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $326,360 per a un Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Shippo. Darrera actualització: 9/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $180K

Enginyer de Software Backend

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $220K
Operacions de Negoci
$326K

Gestor d'Operacions de Negoci
$198K
Jurídic
$171K
Dissenyador de Producte
$196K
Gestor de Producte
$196K
Reclutador
$94.5K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Shippo, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Shippo és Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $326,360. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Shippo és $196,015.

Altres recursos