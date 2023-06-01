Directori d'empreses
Shipamax
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Shipamax que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    20
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

