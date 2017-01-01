Directori d'empreses
Shimizu Corporation
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Construction works for prospective clients in private and public sectors, in EPZ and non-EPZ areas, Embassies, Companies and other organizations through selection or through tender participation.

    shimz-global.com
    Lloc web
    1975
    Any de fundació
    256
    Núm. d'empleats
    $10B+
    Ingressos estimats
    Seu central

